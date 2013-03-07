المركزي المصري يبيع 38.7 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.7 مليون دولار في العطاء الحادي والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7458 جنيه للدولار مقابل 6.7405 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7557 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.