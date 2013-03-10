وزير التخطيط: مصر لا تريد قرضا سريعا من صندوق النقد

القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي اليوم الأحد إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي ليس أمرا مطروحا وإن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرض.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن علاج عجز الموازنة يحتاج اجراءات هيكلية واسعة وليس اعانات عاجلة من صندوق النقد.

وردا على سؤال عن تقارير اخبارية ذكرت أن مصر قد تستطيع الحصول على قرض سريع من الصندوق قال العربي "ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول ولكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة."

واضاف قائلا "إن علاج عجز الموازنة يحتاج اجراءات هيكلية واسعة النطاق والدعم الذي نطلبه من الصندوق ليس اعانات عاجلة."

وكان محللون قالوا إن من شأن مساعدة طارئة أن تساعد مصر على اجتياز فترة الانتخابات التي كان من المقرر أن تجري على أربع مراحل بدءا من 22 ابريل قبل ان تتأجل وأن تبعث برسالة إلى الأسواق المالية بشأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد للبلاد.