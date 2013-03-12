متحدث حكومي: مصر لن تأخذ قرضا سريعا ولا طارئا من صندوق النقد

القاهرة 12 مارس آذار (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إن مصر لن تأخذ قرضا سريعا ولا طارئا من صندوق النقد الدولي ولن توقع على أي قرض مع الصندوق إلا في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر.

وقال علاء الحديدي للصحفيين "لن يتم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي إلا في إطار البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي." وأضاف أنه لن يكون هناك قرض سريع ولا طارئ.

وقال "لم يتم بعد الاتفاق على موعد زيارة وفد الصندوق ونحن في انتظارهم."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الثلاثاء عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قوله إن من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.