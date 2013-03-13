المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 13 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.5 مليون دولار في العطاء الثالث والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7628 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الإثنين 6.7532 جنيه. وقال البنك المركزي إنه سيطرح عطاء آخر غدا الخميس.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)