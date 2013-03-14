المركزي المصري يبيع 38.5 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.5 مليون دولار في العطاء الرابع والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7712 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء 6.7628 جنيه.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)