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المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

Mon Mar 18, 2013 10:17am GMT
 
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القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في العطاء الخامس والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.7794 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.7712 جنيه للدولار.

وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7893 جنيه للدولار.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 