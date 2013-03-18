مصر تقول محادثات صندوق النقد لم تسفر عن شيء محدد

القاهرة 18 مارس آذار (رويترز) - قال علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين إن المحادثات بين الحكومة المصرية ومسؤول بصندوق النقد الدولي لم تسفر عن اتفاق على شيء محدد لكنها تمهد الطريق لزيارة فريق فني من الصندوق قريبا.

كان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد اجتمع مع مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق أمس الأحد. وتسعى مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من الصندوق لتخفيف أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى أكثر من عامين من القلاقل السياسية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)