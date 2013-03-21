المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.4 مليون دولار في في العطاء السابع والثلاثين للعملة الصعبة اليوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.7881 جنيه للدولار.
وكان أقل سعر مقبول في عطاء أمس الأربعاء 6.7839 جنيه للدولار.
وعقب إعلان نتيجة العطاء هبط سعر الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى 6.7980 جنيه للدولار.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
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