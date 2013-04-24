المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء

القاهرة 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء وهو العطاء رقم 51 منذ بدء تطبيق هذا النظام.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه نحو عشرة بالمئة من قيمته أمام الدولار.