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المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة

Thu May 2, 2013 10:11am GMT
 
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القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.4 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.

وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.9315 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9245 جنيه في عطاء الاثنين الماضي.

وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9414 جنيه للدولار.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول ضمن جهود للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد عشرة بالمئة من قيمته منذ مطلع العام. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 