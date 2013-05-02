مقدمة 1-المركزي المصري يقبل عروضا بقيمة 38.4 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة
(لاضافة سعر السوق السوداء)
القاهرة 2 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.4 مليون دولار للبنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الخميس.
وبلغ أقل سعر مقبول في العطاء 6.9315 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9245 جنيه في عطاء الاثنين الماضي.
وعقب اعلان نتائج المزاد واصل الجنيه في سوق بين البنوك الهبوط ليصل إلى 6.9414 جنيه للدولار.
وفي السوق السوداء عرض أحد التجار في وسط القاهرة اليوم شراء الدولار مقابل 7.43 جنيه وبيعه مقابل 7.47 جنيه.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول سعيا للحيلولة دون أزمة عملة قد تنتج عن تهافت على بيع الجنيه الذي فقد منذ مطلع العام أكثر من عشرة بالمئة من قيمته في السوق الرسمية وأكثر من ذلك في السوق السوداء التي عاودت الظهور مؤخرا. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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