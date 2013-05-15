المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاربعاء.
وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل اضطرابات سياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من عشرة بالمئة من قيمته أمام الدولار.
ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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