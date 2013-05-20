المركزي المصري يبيع 38.4 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 20 مايو أيار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.4 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الاثنين وبلغ أقل سعر مقبول 6.9720 جنيه مصري للدولار.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الخميس الماضي 6.9660 جنيه.

واستحدث البنك المركزي نظام العطاءات في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية وانخفضت بدرجة أكبر في السوق السوداء التي عادت للظهور. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)