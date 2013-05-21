المركزي المصري يطرح 800 مليون دولار في عطاء للعملة الصعبة غدا

القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه سيطرح 800 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة غدا الأربعاء.

وسيكون هذا ثاني عطاء استثنائي للدولار. ففي أبريل نيسان باع البنك 600 مليون دولار لتمويل شراء قمح ولحوم وزيوت طعام وواردات أساسية أخرى.

وقال البنك إنه سيقيم العطاء المعتاد التالي لبيع الدولار يوم الإثنين القادم. وكان من المنتظر طرح هذا العطاء غدا.