مقدمة 1-المركزي المصري يطرح 800 مليون دولار في عطاء للعملة الصعبة غدا

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القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه سيطرح 800 مليون دولار للبنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة غدا الأربعاء لتمويل واردات استراتيجية.

وسيكون هذا ثاني عطاء استثنائي للدولار. ففي أبريل نيسان باع البنك 600 مليون دولار لتمويل شراء قمح ولحوم وزيوت طعام وواردات أساسية أخرى.

وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني اليوم "يعلن البنك المركزي المصري أنه سوف يقوم بطرح عطاء غير دوري غدا 22 مايو 2013 بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي وذلك لمقابلة الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية."

ومن بين السلع التي ذكرها البيان الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والذرة وآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار.

وقال البنك إنه سيقيم العطاء المعتاد التالي لبيع الدولار يوم الإثنين القادم. وكان من المنتظر طرح هذا العطاء غدا.

وبدأ البنك العمل بنظام عطاءات الدولار في نهاية ديسمبر كانون الأول في محاولة لتفادي أزمة عملة نتيجة للاضطرابات السياسية.