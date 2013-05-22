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المركزي المصري: أقل سعر مقبول في عطاء استثنائي 6.972 جنيه للدولار

Wed May 22, 2013 1:17pm GMT
 
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القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن أقل سعر مقبول بلغ 6.972 جنيه للدولار في عطاء استثنائي لبيع 800 مليون دولار اليوم الأربعاء لتمويل واردات استراتيجية.

ولم يذكر البنك المبلغ الذي باعه.

وهذا ثاني عطاء استثنائي للعملة الصعبة منذ أن بدأ البنك المركزي طرح عطاءات للدولار بعد التهافت على بيع الجنيه المصري في ديسمبر كانون الأول. ويطرح البنك عادة 40 مليون دولار في عطاءات دورية ثلاث مرات أسبوعيا.

ولم يتغير أقل سعر مقبول عن العطاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 