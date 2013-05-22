مقدمة 1-سعر الجنيه المصري يستقر في عطاء استثنائي للعملة الصعبة

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القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء لمساعدة المستوردين على شراء القمح واللحوم وزيت الطهي وغيرها من الواردات الأساسية.

ولم يذكر البنك المبلغ الذي باعه فعليا.

واستهلكت مصر احتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم الجنيه بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 والتي أدت لابتعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد لتنخفض الاحتياطيات إلى مستويات حرجة.

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى تراكم الطلب على السلع المستوردة.

وهذا ثاني عطاء استثنائي للعملة الصعبة منذ أن بدأ البنك المركزي طرح عطاءات للدولار بعد التهافت على بيع الجنيه المصري في ديسمبر كانون الأول. ويطرح البنك عادة 40 مليون دولار في عطاءات دورية ثلاث مرات أسبوعيا.

ولم يتغير أقل سعر مقبول في العطاء الاستثنائي عن السعر في العطاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي والذي بلغ 6.972 جنيه للدولار.

وتلقى البنك المركزي المصري ثلاثة مليارات دولار من قطر في وقت سابق هذا الشهر مما عزز قدرته على دعم الجنيه.