الاضطرابات في مصر تتسبب في هبوط الشلن الكيني

نيروبي 8 يوليو تموز (رويترز) - تراجع الشلن الكيني اليوم الاثنين مع إقبال مستوردي النفط على شراء الدولار لتعزيز مخزوناتهم من الخام خشية أن تتسبب الاضطرابات في مصر في ارتفاع أسعاره.

وبلغ سعر الشلن 86.60-86.80 مقابل الدولار عند الاغلاق الساعة 1300 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 86.50-86.70 عند الاغلاق يوم الجمعة.

وقال شيخ مهران المتعامل الكبير لدى البنك التجاري الكيني "تطلب شركات النفط زيادة المخزونات عن المعتاد لأنها تتوقع ارتفاع الأسعار. من المرجح أن تؤثر الاضطرابات في مصر أيضا على صادرات الشاي" الكينية.

ومصر أكبر مستورد للشاي الكيني حيث تشتري نحو ربع صادرات الدولة الواقعة في شرق افريقيا من السلعة. والشاي هو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في كينيا.

وتصاعد التوتر في مصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الاسبوع الماضي عقب احتجاجات شعبية.