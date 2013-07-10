Sun 25 Dec 2016 | 4:40 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Wed Jul 10, 2013 9:08am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - سيعرض البنك المركزي المصري 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض نحو 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 