المركزي المصري يطرح 40 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 15 يوليو تموز (رويترز) - سيعرض البنك المركزي المصري 40 مليون دولار على البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الإثنين.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة وسط قلاقل سياسية.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض نحو 12 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية بينما تراجعت العملة بدرجة أكبر في السوق السوداء. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية)