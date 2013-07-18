الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

القاهرة 18 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الخميس مواصلا صعوده التدريجي منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وأضاف المصرفي أن البنك المركزي باع 38.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار عرضها على البنوك وأن أقل سعر مقبول بلغ 6.9926 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9928 جنيه في عطاء أمس الأربعاء. وبلغ أقل سعر مقبول 7.0184 جنيه في عطاء يوم الثالث من يوليو.

ويرتفع الجنيه في السوق السوداء أيضا حيث عرض متعامل بيع الدولار مقابل 7.20 جنيه وشراءه مقابل 7.15 جنيه اليوم الخميس مقارنة مع 7.65-7.60 جنيه حين عزل الجيش مرسي.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة وتهافت على بيع الجنيه. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة أكثر من 11 بالمئة من قيمتها في السوق الرسمية.