ارتفاع طفيف للجنيه المصري في عطاء البنك المركزي

القاهرة 22 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرفي إن الجنيه المصري ارتفع قليلا في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة اليوم الاثنين مواصلة موجة الصعود التدريجي منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

واضاف أن البنك المركزي باع 38.6 مليون دولار من بين 40 مليونا عرضها اليوم وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9923 جنيه للدولار من 6.9926 جنيه يوم الخميس. وبلغ أقل سعر في الثالث من يوليو 7.0184 جنيه.

كان البنك المركزي استحدث نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.