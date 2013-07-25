الجنيه المصري يرتفع في احدث عطاء للبنك المركزي

القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في أحدث عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الاجنبية اليوم الخميس مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي 38 مليون من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9916 جنيه مقابل الدولار من 6.9918 جنيه مقابل الدولار أمس الأربعاء.

وبلغ أقل سعر مقبول في مزاد الثالث من يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه ايضا في السوق السوداء مع تقديم متعاملين عروض لشراء الدولار مقابل 7.10 جنيه وبيعه عند 7.15 جنيه ارتفاعا من 7.20/25 جنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.