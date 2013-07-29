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الجنيه المصري يرتفع في احدث عطاء للبنك المركزي

Mon Jul 29, 2013 10:40am GMT
 
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القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في أحدث عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الاجنبية اليوم الأثنين مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي 38 مليون دولار من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9912 جنيه مقابل الدولار من 6.9916 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس.

وبلغ أقل سعر مقبول في مزاد الثالث من يوليو 7.0184 جنيه مقابل الدولار.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للجنيه بالانخفاض بأكثر من 11 بالمئة مقابل الدولار في السوق الرسمية.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 