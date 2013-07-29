مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع في أحدث عطاء للبنك المركزي

(لإضافة سعر السوق السوداء)

القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في أحدث عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الأجنبية اليوم الاثنين مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي 38 مليون دولار من 40 مليون دولار عرضها للبيع وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9912 جنيه للدولار من 6.9916 جنيه يوم الخميس.

وبلغ أقل سعر مقبول في مزاد الثالث من يوليو 7.0184 جنيه للدولار.

وقال مصدر بالسوق السوداء إن سعر الدولار اليوم بلغ 7.10 جنيه للشراء و7.15 جنيه للبيع.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.