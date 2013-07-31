الجنيه المصري يرتفع في أحدث عطاء للبنك المركزي

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في أحدث عطاء للبنك المركزي لبيع العملة الأجنبية اليوم الأربعاء مواصلا سلسلة من الزيادات الطفيفة بدأت بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك المركزي 40 مليون دولار هي القيمة التي عرضها بالكامل وزاد أقل سعر مقبول إلى 6.9909 جنيه للدولار من 6.9912 جنيه يوم الاثنين.

وبلغ أقل سعر مقبول في مزاد الثالث من يوليو 7.0184 جنيه للدولار.

وقال مصدر بالسوق السوداء إن سعر الدولار اليوم بلغ 7.10 جنيه للشراء و7.15 جنيه للبيع دون تغير عنه في وقت سابق من الأسبوع.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول بهدف درء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ويجري البنك ثلاث عطاءات كل أسبوع.