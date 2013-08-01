الجنيه المصري يرتفع في عطاء العملة الصعبة

القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس مواصلا صعوده منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وباع البنك 40 مليون دولار وهي القيمة التي عرضها بالكامل وارتفع أقل سعر مقبول إلى 6.9858 جنيه للدولار من 6.9909 جنيه أمس الأربعاء حسبما أظهرت بيانات من البنك المركزي. كان أقل سعر مقبول في الثالث من يوليو 7.0184 جنيه.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون أزمة عملة ومنع تهافت على بيع الجنيه.