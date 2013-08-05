احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز إلى 18.88 مليار دولار في نهاية يوليو

القاهرة 5 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن احتياطي النقد الأجنبي قفز 3.96 مليار دولار في يوليو تموز ليصل إلى 18.88 مليار دولار.

ويرجع ارتفاع الاحتياطيات إلى وصول خمسة مليارات دولار قدمتها دول خليجية لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.

والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.