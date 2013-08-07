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الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

Wed Aug 7, 2013 10:35am GMT
 
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القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الأربعاء مواصلا صعوده التدريجي منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.3 مليون دولار وإن أقل سعر مقبول قد تعزز إلى 6.9797 جنيه للدولار من 6.9849 جنيه يوم الاثنين.

كان البنك قد عرض 40 مليون دولار.

واستحدث البنك المركزي عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول لدرء أزمة عملة والحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.

ومنذ ذلك الحين سمح البنك للعملة المحلية بالانخفاض أكثر من 11 بالمئة في السوق الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 