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الأربعاء 14 أغسطس آب
أهم الأنباء الإقليمية
* كيري يقول انه اجرى محادثات "مباشرة وصريحة" مع نتنياهو بشأن المستوطنات
* اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا تحت جنح الليل بعد ان رفضت المحكمة العليا طعنا على القرار
* قتيل في اشتباكات في القاهرة والجيزة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع استمرار الأزمة السياسية
* مظاهرات للعلمانيين والإسلاميين بتونس ولا أنباء عن اشتباكات
* محتجون أمازيغ يقتحمون مبنى المؤتمر الوطني العام في ليبيا
* عباس يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة يتبع