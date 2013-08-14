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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 14, 2013 4:02am GMT
 
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الأربعاء 14 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية

* كيري يقول انه اجرى محادثات "مباشرة وصريحة" مع نتنياهو بشأن المستوطنات

* اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا تحت جنح الليل بعد ان رفضت المحكمة العليا طعنا على القرار

* قتيل في اشتباكات في القاهرة والجيزة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع استمرار الأزمة السياسية

* مظاهرات للعلمانيين والإسلاميين بتونس ولا أنباء عن اشتباكات

* محتجون أمازيغ يقتحمون مبنى المؤتمر الوطني العام في ليبيا

* عباس يكلف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة   يتبع
 