* كيري يقول انه اجرى محادثات "مباشرة وصريحة" مع نتنياهو بشأن المستوطنات

* اسرائيل تفرج عن 26 سجينا فلسطينيا تحت جنح الليل بعد ان رفضت المحكمة العليا طعنا على القرار