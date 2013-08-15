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صباح الخير من رويترز

Thu Aug 15, 2013 4:00am GMT
 
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الخميس 15 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * رئيس هيئة الاسعاف في مصر: مقتل 235 وإصابة 2000 في
الاشتباكات بين مؤيدي مرسي وقوات الامن
    * بان جي مون: خبراء للامم المتحدة على وشك السفر الي سوريا
للتحقيق في مزاعم عن استعمال اسلحة كيماوية 
    * أمين عام حركة النهضة الحاكمة بتونس يدعو إلى حكومة غير
حزبية
    * الأسد يعفي جنود الاحتياط من دفع أقساط بنكية لرفع الروح
المعنوية
    * البحرين تشدد إجراءات الأمن قبل احتجاجات مزمعة
    * استئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الجيش النيجيري يقول انه قتل اثنين من كبار قادة بوكو حرام
    * الكوريتان تعلنان استئناف العمل في منطقة صناعية مشتركة
    * مقتل مسلح بعد إطلاقه النار على رهينتين كان يحتجزهما في
لويزيانا
    * منطقة اليورو تتجاوز مرحلة الكساد في الربع/2
    * انخفاض سهم سنتامين مع تصاعد الأزمة في مصر

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.36% إلى 8085.50 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * أرباح المصرية للاتصالات تقفز 45.5% في الربع/2
    * أرباح ليسيكو تقفز 63% في الربع/2 بدعم من نمو المبيعات
    * بلتون القابضة تتحول للربحية في الربع/2
    * مؤشر البورصة يهبط 1.70% إلى 5549.19 نقطة في الإغلاق السابق
         

    
    الإمارات    
    * التضخم في الإمارات مستقر عند 1.3% في يوليو
    * استقرار التضخم في دبي عند 1.6% على أساس سنوي في يوليو
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.03% إلى 3878.92 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.28% إلى 2648.62 نقطة في الإغلاق السابق

 
    الكويت
    * استقرار التضخم عند 3% على أساس سنوي في يونيو
    * كامكو تتحول للربحية في الربع/2
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 8093.82 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +31.33        +0.20%        15451.01 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.69        +0.28%        1694.16
ناسداك              +14.49           +0.39%        3684.44
يوروفرست            +6.96           +0.57%        1236.99
    
نيكي (الساعة 0400 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جمت اليوم الخميس)
                  -224.83      -1.60%        13825.33
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22    +0.21%   107.07
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.36    +0.33%   110.56

    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3290-1.3292   دولار
    * الدولار/الين             97.76-97.81     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5514-1.5516   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1339.40-1340.28 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 