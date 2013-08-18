Sun 25 Dec 2016 | 4:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Aug 18, 2013 4:46am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 18 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وكالة: التحقيق مع 250 من أنصار الاخوان المسلمين في مصر
بتهم القتل والارهاب
    * جماعة الاخوان في مصر تواجه احتمال حظرها مع تزايد ضغوط
الحكومةعليها
    * ‭الرئاسة المصرية: مصر تواجه  حربا تشنها قوى متطرفة 
    * منسق حركة تمرد المصرية يؤيد الجيش في معركته مع الإخوان 
    * بريطانياتعيد فتح سفارتها في اليمن اليوم
    * مسؤول إيراني : نمتلك 18 ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب
اليورانيوم 

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 18 في اشتباكات بين جيش نيجيريا وبوكو حرام
    * مقتل تسعة اشخاص في معقل لعصابات المخدرات المكسيكية 
    * حريق احراش ضخم يجبر الالاف على ترك منازلهم في ولاية ايداهو
الامريكية
    * الشرطة البريطانية تحقق في معلومات جديدة خاصة بوفاة الأميرة
ديانا
    * ميركل تحذر من الثقة الزائدة قبل الانتخابات التي ستجرى في
سبتمبر

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 8131.16 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 1.70% إلى 5549.19 نقطة في الإغلاق السابق
         

    
    الإمارات    
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.08% إلى 3882.18 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.63% إلى 2631.98 نقطة في الإغلاق السابق

 
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.02% إلى 8092.04 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +31.33        +0.20%        15451.01 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.69        +0.28%        1694.16
ناسداك              +14.49        +0.39%        3684.44
يوروفرست            +6.96        +0.57%        1236.99
نيكي              -102.83    -0.75%        13650.11
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.22    +0.21%   107.07
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.36    +0.33%   110.56

    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3290-1.3292   دولار
    * الدولار/الين             97.76-97.81     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5514-1.5516   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1339.40-1340.28 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 