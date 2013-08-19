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صباح الخير من رويترز

Mon Aug 19, 2013 3:21am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 19 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير الدفاع المصري يقول انه لا تسامح ازاء العنف ويحث
الاسلاميين على تغيير موقفهم
    * 36 من أنصار الاخوان بمصر يلقون حتفهم اثناء ترحيلهم
للاحتجاز
    * السعودية تحذر من الضغط على مصر فيما يتصل بالموقف من
الاسلاميين
    * وزير الداخلية الليبي يقدم استقالته
    * مفتشو الأمم المتحدة للأسلحة الكيماوية يبدأون الإثنين
مهمتهم في سوريا 
    * مسؤولان: استئناف ضخ النفط في خط الانابيب بين العراق وتركيا
    * اسلاميو تونس يوافقون على الاجتماع مع المعارضة
    * لبنان يضبط سيارة محملة بالمتفجرات ويعتقل أربعة أشخاص
    * الاتحاد الأوروبي يراجع علاقاته مع مصر في الأيام القادمة 
    * الأمير الوليد يقيل مدير قناة الرسالة الفضائية لصلته
بالإخوان
    * أمريكا تقدم 148 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * متشدد أمريكي من القاعدة يحث على مهاجمة دبلوماسيين أمريكيين
    * زعيم سابق للمتمردين في افريقيا الوسطى يصبح رسميا رئيسا
للبلاد
    * توقف مشروع نفطي بين أفغانستان والصين لعدم التوصل لاتفاق
تكرير
    * تباطؤ تضخم أسعار المنازل في الصين للشهر الرابع في يوليو

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.31% إلى 8156.77 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بالم هيلز تتحول للربحية في الربع/2
    * مؤشر البورصة يهبط 3.87% إلى 5334.55 نقطة في الإغلاق السابق
         

    
    الإمارات    
    * نمو المعروض النقدي الإماراتي في يونيو بأسرع معدل منذ ابريل
2009
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.21% إلى 3874.06 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.18% إلى 2627.25 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 8134.66 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +31.33        +0.20%        15451.01 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.69        +0.28%        1694.16
ناسداك              +14.49        +0.39%        3684.44
يوروفرست            +6.96        +0.57%        1236.99
    
نيكي (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين)
                  +19.66     +0.14%        13669.77
    
    النفط (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.05%   107.41
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.04    +0.04%   110.44

    
    العملات والذهب (الساعة 0301 جمت اليوم الاثنين)
    * اليورو/الدولار        1.3328-1.3330   دولار
    * الدولار/الين             97.52-97.55     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5626-1.5630   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1381.14-1382.23 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 