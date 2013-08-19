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الشلن الكيني قد يتعرض لضغوط بسبب الاضطرابات في مصر

Mon Aug 19, 2013 9:12am GMT
 
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نيروبي 19 أغسطس آب (رويترز) - استقر الشلن الكيني اليوم الإثنين وقال متعاملون إنه قد يتعرض لضغوط جراء شراء المستوردين للدولار الأمريكي وتضرر مصدري الشاي من الاضطرابات الراهنة في مصر.

وجرى تداول الشلن بسعر 87.40-87.50 شلن للدولار في الساعة 0746 بتوقيت جرينتش دونما تغير يذكر عن سعر إغلاقه يوم الجمعة البالغ 87.30-87.50 شلن.

وقال بنك أوف أفريكا في مذكرة يومية "نتوقع تعرض الشلن لضغط خفيف هذا الأسبوع إذ أن عددا من الشركات يستعد لشراء (الدولار) من أجل طلبات نهاية الشهر."

وتابع "ونتوقع أن يكون المعروض محدودا لاسيما في ظل الاضطرابات المستمرة في مصر."

ومصر من أكبر المشترين للشاي الكيني الذي يمثل مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في البلد الواقع في شرق افريقيا.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 