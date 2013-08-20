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صباح الخير من رويترز

Tue Aug 20, 2013 3:03am GMT
 
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الثلاثاء 20 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات الاسد تصد هجوما للمعارضة في جبال العلويين بسوريا
    * الامم المتحدة: 20 الف لاجيء سوري عبروا الى العراق
    * ليبيا تستأنف العمل بمرفأ نفط وتعلن حالة القوة القاهرة في 4
أخرى
    * موديز تخفض تصنيف ايتالسمنتي بسبب اضطرابات مصر
    * تباطؤ شديد لنمو الإنفاق القطري في 2012-2013
    * الإقراض المصرفي العماني يرتفع في يونيو من أدنى مستوى في 3
سنوات
    * انفستكورب البحرينية تبيع سكريل مقابل 600 مليون يورو

    
    أهم الأنباء العالمية
    * ميركل تلغي تجمعا حاشدا انتخابيا بعد احتجاز رهائن في مدينة
المانية
    * قطع من البحرية البريطانية تصل جبل طارق وسط توترات مع
أسبانيا
    * مسؤول سابق بالمخابرات الامريكية يطلب من ايطاليا العفو في
قضية خطف مصري
    * قطار في الهند يقتل 34 شخصا على الاقل وركاب يحتجون
    * إغلاق وحدات رئيسية بأكبر مصفاة نفط أمريكية بعد حريق
    * جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت في المدى القريب

    
    السعودية
    * السعودية تقول انها ستسد اي فجوة مالية من أي عقوبات غربية
على مصر
    * استقالة البراك الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 8203.20 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * وزارة الخارجية الامريكية: امريكا لم تتخذ قرارا بتجميد
المساعدات لمصر 
    * الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر سلاح على مصر بين خيارات
أخرى
    * السعودية تقول انها ستسد اي فجوة مالية من أي عقوبات غربية
على مصر
    * النيابة المصرية تأمر بحبس مرسي 15 يوما في قضية جديدة
    * مسلحون يقتلون 25 شرطيا مصريا في كمين بسيناء
    * ترحيل 9 مصريين من الكويت بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد عزل
مرسي
    * امريكا منزعجة من "الوفيات المشكوك في أسبابها" لمحتجزين
مصريين
    * بورصة مصر تستأنف مواعيد العمل الطبيعية
    * إخلاء سبيل مبارك في قضية فساد ومحاميه يتوقع خروجه من السجن
هذا الأسبوع
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.10% إلى 5329.19 نقطة في الإغلاق
السابق          

    
    الإمارات    
    * وحدة تابعة لمبادلة الاماراتية تخطط لتطوير حقل نفطي في
تايلاند
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.63% إلى 3898.52 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.47% إلى 2665.95 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * ترحيل 9 مصريين من الكويت بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد عزل
مرسي
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 8132.30 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -71.11        -0.47%        15010.36 نقطة
ستاندرد اند بورز    -9.77        -0.59%        1646.06
ناسداك              -13.692    -0.38%        3589.086
يوروفرست            -6.86        -0.56%        1224.58
    
نيكي (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
                  -73.53     -0.53%        13684.60
    
    النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.11    -0.10%   106.99
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.22    -0.20%   109.68

    
    العملات والذهب (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3335-1.3339   دولار
    * الدولار/الين             97.72-97.73     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5648-1.5651   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1365.74-1366.96 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل - تحرير محمد عبد العال)
 