Sat 24 Dec 2016 | 19:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Sun Aug 25, 2013 3:15am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 25 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * كيري يجري اتصالات بوزير الخارجية السوري ووزراء خارجية
اقليميين
    * استطلاع:مع تصاعد الحرب  السورية الامريكيون يشعرون بفتور
ازاء التدخل الامريكي 
    * أطباء بلا حدود: 355 شخصا قتلوا في هجوم كيماوي في سوريا
    * قادة الجيوش في دول غربية وإقليمية سيجتمعون في الأردن
لمناقشة الوضع في سوريا
    * زعماء جماعة الاخوان المسلمين يمثلون للمحاكمة في مصر
    * متظاهرون تونسيون يطالبون برحيل الحكومة لكن أعدادهم أقل من
المتوقع

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الحكومة الكولومبية:استئناف محادثات السلام مع متمردي فارك
غدا
    * الأمم المتحدة: هجوم للمتمردين بالمورتر يقتل ثلاثة على
الأقل في شرق الكونجو
    * كرزاي: أفغانستان لا تتعجل توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات
المتحدة
    * باكستان تفرج عن سجناء هنود مع سعيها لتحسين العلاقات
    * رئيس أوكرانيا يتجاهل تحذير من بوتين بشأن العلاقات مع
الاتحاد الأوروبي
    * 

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يهبط 0.3% إلى 8192 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5425 نقطة في الإغلاق السابق   
      

    
    الإمارات    
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.7% إلى 3949 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.1% إلى 2700 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 8104 نقاط في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +46.77           +0.31%        15010.51 نقطة
ستاندرد اند بورز    +6.54        +0.39%        1663.50
ناسداك              +19.08     +0.52%        3657.79
يوروفرست        +4.62        +0.38%        1223.65
نيكي            +295.38    +2.21%        13660.55
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.39    +1.32%   106.42
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +1.14    +1.04%   111.04

    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3380-1.3385   دولار
    * الدولار/الين             98.69-98.74     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5569-1.5574   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1396.44-1397.62 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 