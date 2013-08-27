Sun 25 Dec 2016 | 4:32 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Aug 27, 2013 4:02am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 27 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الولايات المتحدة تؤجل اجتماعا مع روسيا بسبب الهجوم
الكيماوي في سوريا 
    * البيت الابيض: لا سبيل لانكار استخدام اسلحة كيماوية في
سوريا
    * روسيا تحذر من التدخل العسكري في سوريا
    * سقوط اربع قذائف مورتر على دمشق القديمة
    * الامم المتحدة: الخبراء الكيماويون بالمنظمة يمكنهم جمع ادلة
في سوريا رغم مرور الوقت
    * المعارضة السورية تقول ان محادثات السلام غير مطروحة بعد
الهجوم بالغاز في دمشق
    * خامنئي يلقي باللوم على دول أجنبية في متاعب الشرق الاوسط
    * اسرائيل تقتل ثلاثة فلسطينيين واستمرار محادثات السلام 
    * تحميل أول ناقلة نفط في مرسى البريقة في ليبيا منذ 9 أغسطس

    
    أهم الأنباء العالمية
    * مكتب الاحصاءات الصين:الاقتصاد الصيني يظهر  علامات على
الاستقرار 
    * طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تسجل أكبر انخفاض في نحو عام
    * إندماج شركتي إدارة البورصات باتس ودايركت إيدج
    * الليرة التركية تحوم قرب مستوى قياسي منخفض بسبب التوتر في
سوريا
    * مصادر: سوسيتيه جنرال يعتزم إصدار صكوك بقيمة 300 مليون
دولار في ماليزيا
    * تيار يسار الوسط في ايطاليا يرفض "ابتزاز" برلسكوني
    * وزير الخزانة يقول أمريكا ستستنفد طاقة الاقتراض بحلول منتصف
اكتوبر
    * أمريكا تبيع إندونيسيا طائرات أباتشي في صفقة قيمتها 500
مليون دولار
    * وزير المالية: اليونان قد تعود إلى أسواق السندات في أواخر
2014

    
    السعودية
    * مصادر: بنك ساب السعودي يخطط لإصدار صكوك لدعم رأس المال
    * السعودية تشتري 720 ألف طن من القمح الصلد
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.9 في المئة إلى 8055 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * رئيس بورصة مصر: مساع لقيد شركتين برأسمال يصل إلى 10
مليارات جنيه في 2014
    * الكترولوكس السويدية تستأنف الإنتاج الكامل في مصر
    * مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 549.6 مليون يورو بعائد
2.486%
    * وزير: مصر تستهدف 290 مليار جنيه استثمارات عامة وخاصة في
2013-2014
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.4 في المئة إلى 5449 نقطة في الإغلاق
السابق          

    
    الإمارات    
    * دبي لصناعات الطيران تجري محادثات مع بي.بي.ايه البريطانية
لدمج أصول
    * مصادر: طاقة الإماراتية تسعى لإلغاء مشروع كهرباء في تركيا
بقيمة 12 مليار دولارمؤشر أبوظبي يتراجع 0.7 في المئة إلى 3933
نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.2 في المئة إلى 2742 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الكويت
    * مشاريع الكويت توسع شركة أو.إس.إن بالاستحواذ على بهلا
الآسيوية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.9 في المئة إلى 8000 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -63.74           -0.42%        14946.77 نقطة
ستاندرد اند بورز    -6.68        -0.40%        1656.82
ناسداك              -0.22      -0.01%        3657.57
يوروفرست        -0.01        -0.13%        1223.52

نيكي        (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                    +29.46      +0.22%        13665.74
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.54    +0.51%   106.46
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.45    +0.41%   111.18

    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3374-1.3376   دولار
    * الدولار/الين             98.38-98.41     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5567-1.5571   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1397.16-1397.93 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي)
 