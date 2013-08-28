Sun 25 Dec 2016 | 4:35 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Aug 28, 2013 4:31am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 28 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر: الغرب يبلغ المعارضة السورية بتوجيه ضربة إلي قوات
الاسد في غضون أيام
    * بريطانيا تضع خططا عسكرية لسوريا وتستدعي البرلمان
    * الأمم المتحدة تؤجل زيارة موقع هجوم مزعوم بالغاز بسوريا إلى
الأربعاء
    * فرنسا تقول إنها مستعدة لمعاقبة من استخدموا أسلحة كيماوية
ضد مدنيين في سوريا
    * البيت الابيض يستبعد ان يكون "تغيير النظام" ضمن الخيارات
بشأن سوريا
    * الجامعة العربية: منفذو الهجوم الكيماوي بسوريا يجب أن
يواجهوا العدالة
    * نتنياهو يقول ان اسرائيل سترد بقوة على اي هجوم من سوريا
    * المعارضة السورية تقول ان قوات الاسد اسقطت قنابل فوسفور 
    * هاجل: الجيش الأمريكي مستعد للتحرك في سوريا فور صدور الأمر
    * تونس تعلن أن جماعة أنصار الشريعة تنظيم "إرهابي"
    * تفاقم فوضى قطاع النفط في ليبيا بعد إغلاق مسلحين خط أنابيب
    * عمان توقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الإيراني
    * إيران تقول إنها ترغب في العمل مع قطر لتعزيز إنتاج الغاز
    * العراق يحسن شروط مشروع نفطي ويلوم شل على تأخر الانتاج من
آخر

    
    أهم الأنباء العالمية
    * طالبان الافغانية تقتل 12 من العاملين مع الحكومة
    * الصين تدعو للحذر في سحب التحفيز الأمريكي قبيل اجتماع
العشرين
    * نيسان تخطط لطرح سيارات تتحرك آليا للبيع بحلول 2020
    * ثقة الشركات الألمانية ترتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا
    * الصين تتهم بريطانيا وامريكية بشراء معلومات خاصة بطريقة غير
مشروعة

    
    السعودية
    * تسارع نمو الإقراض المصرفي والمعروض النقدي السعودي في يوليو
    * مؤشر البورصة يهبط 4.12% إلى 7722.70 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * توتال تتفق على شراء أعمال شيفرون في مصر
    * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 1-10 اكتوبر
    * قتيلان و15 مصابا في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي وقوات الامن
في مدينة مصرية
    * مؤشر البورصة يهبط 2.04% إلى 5337.65 نقطة في الإغلاق السابق
         

    
    الإمارات    
    * أبوظبي تعين مجلسا لمنطقة حرة مالية جديدة
    * كونسورتيوم إماراتي فرنسي يفوز بعقد نفطي في أبوظبي بقيمة
1.6 مليار دولار
    * وزير تركي: نأمل ألا تكون السياسة وراء تأجيل مشروع طاقة
الإماراتية
    * مؤشر أبوظبي يهبط 2.83% إلى 3822.04 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 7.01% إلى 2549.61 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * محكمة في دبي ترفض دعوى كويتي للحصول على 21 مليون دولار من
يو.بي.إس
    * مؤشر البورصة يهبط 2.92% إلى 7766.35 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -170.33       -1.14%    14776.13 نقطة
ستاندرد اند بورز    -26.30        -1.59%        1630.48
ناسداك              -79.05     -2.16%        3578.52
يوروفرست        -21.16        -1.73%        1202.36

نيكي (الساعة  0425 جمت اليوم الأربعاء)
                    -264.65      -1.95%        13277.72
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +2.59    +2.38%   111.60
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +2.13    +2.01%   116.39

    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3382-1.3384   دولار
    * الدولار/الين             97.14-97.16     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5533-1.5536   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1415.81-1416.58 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 