Sun 25 Dec 2016 | 4:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Aug 29, 2013 4:37am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 29 أغسطس آب
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اوباما يرى مبررا لضربة عسكرية الي سوريا لكنه لم يتخذ قرارا
حتى الان 
    * الصين تحث على ضبط النفس وتحذر من أي تدخل عسكري في سوريا
    * حلف الأطلسي: أدلة تشير إلى استخدام قوات الأسد لأسلحة
كيماوية
    * مجلس الأمن القومي البريطاني يؤيد بالاجماع اتخاذ اجراء بشأن
سوريا
    * وزراء الخارجية العرب سيحملون الاسد المسؤولية عن الهجوم
الكيماوي
    * روسيا تبلغ بريطانيا بأن مشروع قرارها الخاص بسوريا سابق
لأوانه
    * فرنسا تقول إنها مستعدة لمعاقبة من استخدموا أسلحة كيماوية
ضد مدنيين في سوريا
    * بان: المفتشون الدوليون بحاجة إلى 4 أيام في سوريا للانتهاء
من تحقيقهم
    * سوريا تقول إن "إرهابيين" سيهاجمون أوروبا بأسلحة كيماوية
    * لعراق يقول إنه حالة تأهب قصوى لهجوم محتمل على سوريا
    * البرلمان الفرنسي يناقش الازمة السورية الاربعاء القادم
    * مقتل 71 في سلسلة تفجيرات في بغداد وضواحيها
    * سكان: سوريا تخلي معظم مباني الجيش في دمشق
    * ليبيا تقول إنها تسعى إلى نهاية سلمية للاضرابات في قطاع
النف
    * بنك: النفط قد يبلغ 150 دولارا إذا اتسع نطاق الحرب في سوريا
    * العراق يخفض صادرات خام البصرة الخفيف بسبب أعمال صيانة
    * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 8.8 مليار دولار في يونيو

    
    أهم الأنباء العالمية
    * قاعدة لقوات بولندية وأفغانية تتعرض لهجوم في شرق أفغانستان
    * برنت يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر مع تلويح الغرب بضربة
لسوريا
    * الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف بفعل سوريا
    * مصدر: هيونداي تقترب من الفوز بعقد سفن قيمته 1.4 مليار
دولار
    * أكبر تراجع للروبية الهندية في 18 عاما
    * الحكم بإعدام مرتكب مذبحة فورت هود في أمريكا
    * وكالة الطاقة الذرية: إيران تعزز قدرات تخصيب اليورانيوم

    
    السعودية

    * الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي ينمو 15.6% في يوليو
    * نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6% بنهاية يوليو
    * الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تقفز 13.7% في يوليو
    * أرامكو السعودية توقع اتفاقات لمحطات للانتاج المزدوج للطاقة
    * المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.37% عند 7751.3 نقطة في
الاغلاق السابق

    
    مصر

    * بريطانيا تعلق 49 رخصة تصدير لمصر
    * نائب رئيس الوزراء: الحكومة المصرية توافق على خطة تحفيز
اقتصادي بقيمة 22.3 مليار جنيه
    * مصر تشتري 295 ألف طن من القمح للشحن في 1-10 اكتوبر
    * الجنيه المصري يرتفع مع انحسار التوتر
    * اكتشاف نفطي جديد لكويت إنرجي في مصر
    * وزير: مصر ستدفع 4 مليارات جنيه من ديونها للمقاولين خلال
أسابيع
    * مصر تتراجع عن خطة حل الاخوان المسلمين
    * مؤشر البورصة يهبط 2.1 إلى 5226.04 نقطة في الإغلاق السابق  
       

    
    الإمارات    

    * الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي 69 مليار دولار في يونيو
    * طيران الامارات تعتزم زيادة خطوطها في الولايات المتحدة
لأكثر من مثليها
    * فيتش تؤكد تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
    * مؤشر ابوظبي يهبط 2.2 في المئة إلى 3737 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 1.3 في المئة عند 2516 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.8 في المئة إلى 7708 نقاط في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +48.38       +0.33%     14824.51 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.48        +0.27%        1634.96
ناسداك              +14.83     +0.41%        3593.35
يوروفرست        -0.32        -3.80%        1198.56

نيكي (الساعة  0430 جمت اليوم الخميس)
                    +84.16      +0.63%     13422.62
    
    النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الخميس)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.80    -0.73%   109.30
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.86    -0.74%   115.75

    
    العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3334-1.3338  دولار
    * الدولار/الين             97.63-97.65     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5538-1.5540   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1410.61-1411.38 دولار


 (إعداد دينا عادل للنشرة العربية)
 