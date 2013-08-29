الخميس 29 أغسطس آب أهم الأنباء الإقليمية * اوباما يرى مبررا لضربة عسكرية الي سوريا لكنه لم يتخذ قرارا حتى الان * الصين تحث على ضبط النفس وتحذر من أي تدخل عسكري في سوريا * حلف الأطلسي: أدلة تشير إلى استخدام قوات الأسد لأسلحة كيماوية * مجلس الأمن القومي البريطاني يؤيد بالاجماع اتخاذ اجراء بشأن سوريا * وزراء الخارجية العرب سيحملون الاسد المسؤولية عن الهجوم الكيماوي * روسيا تبلغ بريطانيا بأن مشروع قرارها الخاص بسوريا سابق لأوانه * فرنسا تقول إنها مستعدة لمعاقبة من استخدموا أسلحة كيماوية ضد مدنيين في سوريا * بان: المفتشون الدوليون بحاجة إلى 4 أيام في سوريا للانتهاء من تحقيقهم * سوريا تقول إن "إرهابيين" سيهاجمون أوروبا بأسلحة كيماوية * لعراق يقول إنه حالة تأهب قصوى لهجوم محتمل على سوريا * البرلمان الفرنسي يناقش الازمة السورية الاربعاء القادم * مقتل 71 في سلسلة تفجيرات في بغداد وضواحيها * سكان: سوريا تخلي معظم مباني الجيش في دمشق * ليبيا تقول إنها تسعى إلى نهاية سلمية للاضرابات في قطاع النف * بنك: النفط قد يبلغ 150 دولارا إذا اتسع نطاق الحرب في سوريا * العراق يخفض صادرات خام البصرة الخفيف بسبب أعمال صيانة * ارتفاع الفائض التجاري لقطر إلى 8.8 مليار دولار في يونيو أهم الأنباء العالمية * قاعدة لقوات بولندية وأفغانية تتعرض لهجوم في شرق أفغانستان * برنت يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر مع تلويح الغرب بضربة لسوريا * الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف بفعل سوريا * مصدر: هيونداي تقترب من الفوز بعقد سفن قيمته 1.4 مليار دولار * أكبر تراجع للروبية الهندية في 18 عاما * الحكم بإعدام مرتكب مذبحة فورت هود في أمريكا * وكالة الطاقة الذرية: إيران تعزز قدرات تخصيب اليورانيوم السعودية * الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي ينمو 15.6% في يوليو * نمو الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 4.6% بنهاية يوليو * الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تقفز 13.7% في يوليو * أرامكو السعودية توقع اتفاقات لمحطات للانتاج المزدوج للطاقة * المؤشر السعودي يغلق مرتفعا 0.37% عند 7751.3 نقطة في الاغلاق السابق مصر * بريطانيا تعلق 49 رخصة تصدير لمصر * نائب رئيس الوزراء: الحكومة المصرية توافق على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 22.3 مليار جنيه * مصر تشتري 295 ألف طن من القمح للشحن في 1-10 اكتوبر * الجنيه المصري يرتفع مع انحسار التوتر * اكتشاف نفطي جديد لكويت إنرجي في مصر * وزير: مصر ستدفع 4 مليارات جنيه من ديونها للمقاولين خلال أسابيع * مصر تتراجع عن خطة حل الاخوان المسلمين * مؤشر البورصة يهبط 2.1 إلى 5226.04 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي 69 مليار دولار في يونيو * طيران الامارات تعتزم زيادة خطوطها في الولايات المتحدة لأكثر من مثليها * فيتش تؤكد تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة * مؤشر ابوظبي يهبط 2.2 في المئة إلى 3737 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 1.3 في المئة عند 2516 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.8 في المئة إلى 7708 نقاط في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +48.38 +0.33% 14824.51 نقطة ستاندرد اند بورز +4.48 +0.27% 1634.96 ناسداك +14.83 +0.41% 3593.35 يوروفرست -0.32 -3.80% 1198.56 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) +84.16 +0.63% 13422.62 النفط (الساعة 0425 جمت اليوم الخميس) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.80 -0.73% 109.30 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.86 -0.74% 115.75 العملات والذهب (الساعة 0425 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3334-1.3338 دولار * الدولار/الين 97.63-97.65 ين * الاسترليني/الدولار 1.5538-1.5540 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1410.61-1411.38 دولار (إعداد دينا عادل للنشرة العربية)