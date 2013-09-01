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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 1, 2013 4:45am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد أول سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اوباما يرسل مشروع قانون للكونجرس بشأن توجيه ضربات عسكرية
لسوريا
    * ريد :مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قرار بشان سوريا في موعد لا
يتجاوز اسبوعا من التاسع من سبتمبر ايلول
    * البيت الأبيض: أوباما وأولوند يتفقان على ضرورة اتخاذ إجراء
ضد سوريا
    * الأمم المتحدة ترفض تلميحات بانسحابها من سوريا للسماح بعمل
عسكري
    * مقتل 12 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الرمادي
العراقية
    * مسؤول: نجاة رئيس وزراءاليمن من هجوم مسلح على موكبه
    * هيئة قناة السويس: إحدى السفن العابرة تعرضت لهجوم فاشل
    * وزارة الداخلية المصرية:مرشد الاخوان بديع يتمتع "بصحة جيدة"

    
    أهم الأنباء العالمية
    * اسلاميون يقتلون 24 من افراد لجان شعبية في كمين بنيجيريا   
    * الحكم على شاب هندي بالسجن ثلاث سنوات في قضية الاغتصاب
الجماعي بنيودلهي 

    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 7766.52 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 5267.72 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.07% إلى 3734.55 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.26% إلى 2523.13 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.97% إلى 7632.57 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +48.38       +0.33%     14824.51 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.48        +0.27%        1634.96
ناسداك              +14.83     +0.41%        3593.35
يوروفرست        -0.32        -3.80%        1198.56
نيكي            -70.85      -0.53%     13388.86
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.80    -0.73%   109.30
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.86    -0.74%   115.75

    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3334-1.3338   دولار
    * الدولار/الين             97.63-97.65     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5538-1.5540   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1410.61-1411.38 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 