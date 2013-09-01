الأحد أول سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * اوباما يرسل مشروع قانون للكونجرس بشأن توجيه ضربات عسكرية لسوريا * ريد :مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قرار بشان سوريا في موعد لا يتجاوز اسبوعا من التاسع من سبتمبر ايلول * البيت الأبيض: أوباما وأولوند يتفقان على ضرورة اتخاذ إجراء ضد سوريا * الأمم المتحدة ترفض تلميحات بانسحابها من سوريا للسماح بعمل عسكري * مقتل 12 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الرمادي العراقية * مسؤول: نجاة رئيس وزراءاليمن من هجوم مسلح على موكبه * هيئة قناة السويس: إحدى السفن العابرة تعرضت لهجوم فاشل * وزارة الداخلية المصرية:مرشد الاخوان بديع يتمتع "بصحة جيدة" أهم الأنباء العالمية * اسلاميون يقتلون 24 من افراد لجان شعبية في كمين بنيجيريا * الحكم على شاب هندي بالسجن ثلاث سنوات في قضية الاغتصاب الجماعي بنيودلهي السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 7766.52 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 5267.72 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 0.07% إلى 3734.55 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.26% إلى 2523.13 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.97% إلى 7632.57 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +48.38 +0.33% 14824.51 نقطة ستاندرد اند بورز +4.48 +0.27% 1634.96 ناسداك +14.83 +0.41% 3593.35 يوروفرست -0.32 -3.80% 1198.56 نيكي -70.85 -0.53% 13388.86 النفط (مستويات الإغلاق السابق) * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.80 -0.73% 109.30 دولار * مزيج برنت (برميل) -0.86 -0.74% 115.75 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) * اليورو/الدولار 1.3334-1.3338 دولار * الدولار/الين 97.63-97.65 ين * الاسترليني/الدولار 1.5538-1.5540 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1410.61-1411.38 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)