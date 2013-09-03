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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 3, 2013 3:25am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 3 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * السناتور مكين: رفض الكونجرس استخدام القوة في سوريا كارثة
    * المخابرات الفرنسية: الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي في
سوريا
    * حلف الاطلسي: هناك حاجة لرد صارم على الهجوم الكيماوي في
سوريا
    * نجاة مبعوث تركي كبير من هجوم في العراق
    * إيران تفرج عن ستة سلوفاك بعد اتهامهم بالتجسس 
    * مصدر: ليبيا تزيد واردات الديزل لتوليد الكهرباء
    * حصري-مصادر: قطر تعين مسؤولين في صندوق الثروة لتنويع
المحفظة الاستثمارية

    
    أهم الأنباء العالمية
    * انترفاكس: روسيا تدفع بسفينة تجسس الى البحر المتوسط
    * فيرايزون تشتري حصة فودافون في فيرايزون وايرلس مقابل 130
مليار دولار
    * سينوبك الصينية تبدأ تشغيل مستودع لتخزين الخام بعد تأخر 9
أشهر
    * ارتفاع جديد في مستوى الإشعاع قرب منشأة فوكوشيما النووية 
    * اياتا: نمو حركة الشحن الجوي العالمية في يوليو
    * النحاس يرتفع بدعم بيانات صينية قوية

    
    السعودية
    * سولفاي وشركاء يبدأون بناء مصنع كيماويات في المملكة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 7933.95 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة المصرية في مزاد
    * بالم هيلز المصرية تحصل على الموافقة على زيادة رأس المال
    * هيئة مفوضي الدولة بمصر توصي بوقف قيد جمعية الاخوان
المسلمين
    * مؤشر البورصة يهبط 1.07% إلى 5244.51 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * دبي تقترب من بيع حصتها في فندق فونتينبلو في ميامي
    * دريك تفوز بعقد قيمته 113 مليون دولار لمتحف اللوفر أبوظبي
    * دبي العالمية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لوحدة استثمار
العالمية
    * مسؤول في ستاندرد تشارترد ينضم إلى بنك الخليج الأول
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 3803.64 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.53% إلى 2585.68 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يقفز 15.7% في 2012
    * جلوبل تعين نائبا للرئيس التنفيذي لإدارة الأصول والثروات
    * مؤشر البورصة يهبط 0.36% إلى 7595.80 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +48.38       +0.33%     14824.51 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.48        +0.27%        1634.96
ناسداك              +14.83     +0.41%        3593.35
يوروفرست           +22        +1.8%        1217.01
    
نيكي (الساعة ‭0517‬ جمت اليوم الثلاثاء)
                +344.72     +2.54%     13917.64
    
    النفط (الساعة ‭0517‬  جمت اليوم الثلاثاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.99    -0.92%   106.66
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            -0.17    -0.15%   114.16

    
    العملات والذهب (الساعة ‭0517‬ جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3191-1.3193   دولار
    * الدولار/الين             99.45-99.48     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5554-1.5557   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1393.88-1393.11 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 