مقدمة 1-المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا الأربعاء لبيع 1.3 مليار دولار

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القاهرة 3 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح غدا الأربعاء عطاء غير دوري لبيع 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي.

والعطاء أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار ويعقد ثلاث مرات اسبوعيا. وبلغت قيمة آخر عطاء غير دوري طرحه البنك في مايو ايار 800 مليون دولار.

وتكافح مصر أزمة اقتصادية نتجت عن غياب الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عامين.

وعزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضده وشنت الحكومة المؤقتة بعد ذلك حملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قتل خلالها المئات وفرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرا للتجول وهو ما يضر بالأعمال.

وساهم استمرار احتجاجات الإسلاميين الداعين لعودة مرسي للسلطة إلى جانب هجمات المتشددين في سيناء في منع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد وهروب السياح.

وقال مصرفي يتابع سوق الصرف "في ظل الوضع الأمني الحالي وقيود حظر التجول لا يتحمل الناس غياب السلع الأساسية أيضا."

وأضاف "إنها وسيلة لطمأنة الناس."