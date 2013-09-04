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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 4, 2013 3:38am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 4 سبتمبر أيلول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مقتل 36 شخصا في انفجار سيارات ملغومة في بغداد
    * اوباما يحظى بدعم زعماء في الكونجرس لتوجيه ضربة عسكرية
لسوريا
    * وسائل اعلام تركية: مقتل ستة في انفجار على الحدود التركية
السورية
    * الأمم المتحدة: عدد اللاجئين السوريين تجاوز مليونين
    * فرنسا:سنزيد المساعدات للمعارضة السورية اذا استبعدت واشنطن
العمل العسكري
    * إسرائيل تقول أجرت تجربة صاروخية مع أمريكا في البحر المتوسط
    * البشير وكير يتعهدان بفتح صفحة جديدة في علاقات السودان
    * الرئيس الصومالي ينجو من هجوم لمتمردين على موكب سياراته
    * مسؤولون عراقيون: هجوم بقنبلة يوقف ضخ النفط عبر خط
كركوك-جيهان
    * الوحدة التركية للبركة تنوي بيع صكوك بأكثر من 200 مليون
دولار

    
    أهم الأنباء العالمية
    * الامين العام للامم المتحدة يثير الشكوك في قانونية الخطط
الامريكية لضرب سوريا
    * شينخوا: الشرطة الصينية تحقق في رشا شركة جلاكسو سميث كلاين
للادوية
    * مايكروسوفت تشتري أنشطة نوكيا لأجهزة الهاتف مقابل 7.2 مليار
دولار

    
    السعودية
    * تسارع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في الربع/2
    * استطلاع: نمو نشاط الشركات السعودية في أغسطس بأعلى مستوى في
4 أشهرمؤشر البورصة يهبط 1.29% إلى 7831.76 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا الأربعاء لبيع 1.3 مليار
دولار
    * مصر تطلب شراء قمح للشحن في 21-31 اكتوبر
    * مصر تلغي رسوما مؤقتة على واردات السكر
    * مسح-أنشطة الشركات في مصر تتقلص للشهر العاشر في أغسطس
    * متحدث: محكمة عسكرية مصرية تسجن 52 من مؤيدي مرسي بتهمة
استخدام العنف ضد قوات للجيش
    * التلفزيون المصري: مقتل 15 متشددا في هجوم صاروخي في سيناء
    * محكمة مصرية تقضي بوقف بث أربع قنوات تلفزيونية تؤيد مرسي
    * مؤشر البورصة يهبط 0.93% إلى 5195.74 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مصرفي سابق في ميريل لينش يؤسس شركة استشارات في دبي
    * باركليز يقرر بيع نشاط التجزئة المصرفية في الإمارات بعد
مراجعة
    * استقرار مؤشر لنمو أنشطة شركات الإمارات في أغسطس
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.83% إلى 3733.96 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 3.72% إلى 2489.38 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * هيئة أسواق المال تهدد بشطب سهم الصفوة
    * مؤشر البورصة يهبط 1.73% إلى 7464.67 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +23.65       +0.16%     14833.96 نقطة
ستاندرد اند بورز    +6.8        +0.42%        1639.77
ناسداك              +22.743     +0.63%        3612.612
يوروفرست           -4.62        -0.38%        1212.39
    
نيكي (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء)
                -92.33      -0.66%     13886.21
    
    النفط (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء)
    * خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.26    -0.24%   108.28
دولار
    * مزيج برنت (برميل)            +0.07    +0.06%   115.75

    
    العملات والذهب (الساعة 0530 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3165-1.3167   دولار
    * الدولار/الين             99.59-99.62     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.5562-1.5565   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1411.64-1412.85 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 