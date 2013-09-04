مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع في عطاء كبير للعملة بقيمة 1.3 مليار دولار

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من باترك ور

القاهرة 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قفز الجنيه المصري 1.2 في المئة اليوم الأربعاء في عطاء لبيع العملة الصعبة هو الأكبر من نوعه على الإطلاق مع قيام البنك المركزي بضخ جزء كبير من احتياطياته في محاولة لإظهار أن الاضطراب الاقتصادي في مصر أوشك على الانتهاء.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 بما يزيد عن النصف إلى أقل من 20 مليار دولار واتسع عجز الميزانية إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقد الجنيه أكثر من 17 في المئة من قيمته أمام الدولار.

وترك البنك المركزي الجنيه يواصل صعوده منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بفضل معونات من دول عربية خليجية قيمتها 12 مليار دولار.

ويطرح البنك مزادات للعملة الصعبة ثلاث مرات أسبوعيا يبيع في كل منها 40 مليون دولار منذ أن كلفه التدافع لبيع الجنيه في ديسمبر كانون الأول ما يزيد عن ملياري دولار لاستعادة السيطرة على العملة.

ورغم المزادات اضطرت الشركات للجوء إلى السوق السوداء للحصول على احتياجاتها من الدولارات وانتعشت تلك السوق بسرعة كبيرة في الاشهر الماضية.

وقال مسؤول في البنك المركزي لرويترز "نغطي كل الطلبات غير المنجزة في مختلف القطاعات (على العملة) لانعاش أنشطة الأعمال.