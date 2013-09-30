الاثنين 30 سبتمبر أيلول أهم الأنباء الإقليمية * نشطاء: مقتل 16 على الأقل في غارة جوية أصابت مدرسة سورية * ستة قتلى في هجوم بعاصمة كردستان العراق * السودانيون يحتجون من جديد ضد البشير في الخرطوم * كيري يتوقع احتمال التوصل لاتفاق نووي سريع مع ايران * وزير خارجية ايران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض * نشطاء:محكمة بحرينية تقضي بسجن 50 شخصا لعلاقتهم بجماعة مناهضة للحكومة * إسرائيل تضبط جاسوسا ايرانيا بحوزته صور للسفارة الامريكية * تلفزيون: قتيلان في انفجارات بعاصمة كردستان العراق * قناص يقتل جنديا مصريا في سيناء * اليمن قد يصدر صكوكا لتمويل واردات المنتجات النفطية * محافظ المركزي: عمان قد تصدر صكوكا سيادية عام 2014 * مصرف لبنان المركزي يبيع سندات حكومية لتعزيز السيولة * تباطؤ طفيف لنمو الاقتصاد القطري في الربع/2 * أرسيلور ميتال تبيع حصة أغلبية في وحدة جزائرية إلى الدولة أهم الأنباء العالمية * 40 قتيلا على الأقل في هجوم لمسلحين على كلية في نيجيريا * الشرطة: مقتل 33 في انفجارين في مدينة بيشاور الباكستانية * وقوع اشتباك بين الانفصاليين الطوارق والجيش المالي في مدينة كيدال * الهند: السلام على الحدود ضروري لتحسين العلاقات مع باكستان * الازمة السياسية الايطالية تهدد بشق صف معسكر برلسكوني * الائتلاف الحاكم في النمسا يحصل على 9.05 في المئة من الأصوات * طائرة لشركة اليطاليا تهبط اضطراريا في مطار روما ولا اصابات * الصين تفتتح منطقة حرة جديدة في شنغهاي وتعلن تفاصيل خطط إصلاح السعودية * مؤشر البورصة يهبط 0.39% إلى 7949.81 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البنك المركزي: مصر تسلمت 7 مليارات دولار من المساعدات الخليجية * مؤشر البورصة يهبط 0.64% إلى 5667.34 نقاط في الإغلاق السابق الإمارات * اتصالات تمدد محادثات شراء حصة في اتصالات المغرب إلى 31 أكتوبر * مرتبون: مصرف الهلال يعتزم طرح صكوك بالدولار هذا الأسبوع * مؤشر أبوظبي يهبط 0.04% إلى 3837.43 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.23% إلى 2770.67 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 7808.70 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -61.33 -0.40% 15273.26 نقطة ستاندرد اند بورز -4.65 -0.27% 1692.77 ناسداك -7.15 -0.19% 3761.09 يوروفرست -1.25 -0.10% 1256.93 نيكي (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين) -188.43 -1.28% 14571.64 النفط (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -1.33 -1.29% 101.54 دولار مزيج برنت (برميل) -0.88 -0.81% 107.75 العملات والذهب (الساعة 0424 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3505-1.3507 دولار * الدولار/الين 97.99-98.00 ين * الاسترليني/الدولار 1.6164-1.6168 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1338.71-1339.61 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)