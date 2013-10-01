استطلاع-نمو الاقتصاد المصري لن يبلغ المعدل المستهدف في 2013-2014

القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران 2014 بانخفاض كبير عن المعدل المستهدف للحكومة 3.5 بالمئة.