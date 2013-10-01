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استطلاع-نمو الاقتصاد المصري لن يبلغ المعدل المستهدف في 2013-2014

Tue Oct 1, 2013 2:51pm GMT
 
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من باترك ور

القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو حزيران 2014 بانخفاض كبير عن المعدل المستهدف للحكومة 3.5 بالمئة.

وهذه هي المرة الثانية خلال خمسة أشهر التي يخفض فيها الاقتصاديون توقعاتهم وتنبئ بنمو أبطأ بكثير من المعدل اللازم لخلق فرص عمل للشبان.

وتوقع الاقتصاديون هبوط الجنيه المصري إلى 6.93 جنيه للدولار بنهاية يونيو حزيران المقبل وإلى 7.20 جنيه بنهاية يونيو 2015.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 