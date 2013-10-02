الثلاثاء أول أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * نتنياهو لاوباما : شدد العقوبات اذا تحدت ايران الغرب * مفتشو اسلحة تابعون للامم المتحدة يغادرون سوريا * مقتل 54 على الأقل في انفجار سيارات بمناطق شيعية مزدحمة في بغداد * الجيش اليمني يستعيد قاعدة استولى عليها متشددو القاعدة * وسائل إعلام: قذيفة مورتر تسقط على سفارة الصين في سوريا * مسلحون يرتدون زي الأمن يقتلون ثلاثة جنود في اليمن * روسيا تقول انها تعمل من اجل اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل * فرنسا تفتح تحقيقا في قضية فساد ضد عم الرئيس السوري أهم الأنباء العالمية * نتنياهو يضغط على أوباما حتى لا يخفف الضغط على ايران * روسيا تطلق مركبة فضاء تحمل قمرا صناعيا بعد تحطم أخرى في يوليو * غرق 13 مهاجرا قبالة سواحل ايطاليا * انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أعوام ونصف في سبتمبر * فنزويلا تقول انها ستطرد ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين "لاثارة العنف" * اشتون تقول انها تريد افضل اجواء للمحادثات مع ايران * الرئيس التركي يقول ان صفقة صواريخ مع الصين لم تتم بعد السعودية * المراعي السعودية تبيع أول صكوك هجين من خارج القطاع المصرفي في الخليج * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 7964.91 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسلحون يقتلون ثلاثة من افراد الشرطة المصرية * انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل 3 و7 سنوات في مزاد * الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء * إطلاق شركة تكنولوجيا من تحت عباءة الجامعة الأمريكية بالقاهرة * مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات في 2014 * المعروض النقدي ن2 في مصر يرتفع 19.2% في عام حتى نهاية اغسطس * وزير الاستثمار: مصر تعيد النظر في ضريبة الدمغة على سوق المال * مؤشر البورصة يهبط 0.83% إلى 5620.53 نقاط في الإغلاق السابق الإمارات * مصرف الهلال يصدر سعر صكوكه الأولى غدا حسب ظروف السوق * إمارة رأس الخيمة تفوض بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمرين لإصدار صكوك * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.14% إلى 3842.98 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.29% إلى 2762.50 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.53% إلى 7766.98 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -128.57 -0.84% 15129.67 نقطة ستاندرد اند بورز -10.20 -0.60% 1681.55 ناسداك -10.12 -0.27% 3771.48 يوروفرست -7.45 -0.59% 1247.14 نيكي (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) -102.61 -0.71% 14382.11 النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.47 -0.46% 101.57 دولار مزيج برنت (برميل) -0.28 -0.26% 107.66 العملات والذهب (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء) * اليورو/الدولار 1.3521-1.3525 دولار * الدولار/الين 97.84-97.87 ين * الاسترليني/الدولار 1.6176-1.6180 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1291.08-1292.23 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)