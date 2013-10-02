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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 2, 2013 3:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء أول أكتوبر تشرين الأول
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * نتنياهو لاوباما : شدد العقوبات اذا تحدت ايران الغرب
    * مفتشو اسلحة تابعون للامم المتحدة يغادرون سوريا
    * مقتل 54 على الأقل في انفجار سيارات بمناطق شيعية مزدحمة في
بغداد
    * الجيش اليمني يستعيد قاعدة استولى عليها متشددو القاعدة
    * وسائل إعلام: قذيفة مورتر تسقط على سفارة الصين في سوريا
    * مسلحون يرتدون زي الأمن يقتلون ثلاثة جنود في اليمن
    * روسيا تقول انها تعمل من اجل اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة
الدمار الشامل
    * فرنسا تفتح تحقيقا في قضية فساد ضد عم الرئيس السوري

    
    أهم الأنباء العالمية
    * نتنياهو يضغط على أوباما حتى لا يخفف الضغط على ايران
    * روسيا تطلق مركبة فضاء تحمل قمرا صناعيا بعد تحطم أخرى في
يوليو
    * غرق 13 مهاجرا قبالة سواحل ايطاليا
    * انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أعوام
ونصف في سبتمبر
    * فنزويلا تقول انها ستطرد ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين "لاثارة
العنف"
    * اشتون تقول انها تريد افضل اجواء للمحادثات مع ايران
    * الرئيس التركي يقول ان صفقة صواريخ مع الصين لم تتم بعد

    
    السعودية
    * المراعي السعودية تبيع أول صكوك هجين من خارج القطاع المصرفي
في الخليج
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 7964.91 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مسلحون يقتلون ثلاثة من افراد الشرطة المصرية
    * انخفاض العائد على سندات مصرية لأجل 3 و7 سنوات في مزاد
    * الجنيه المصري يرتفع في السوقين الرسمية والسوداء
    * إطلاق شركة تكنولوجيا من تحت عباءة الجامعة الأمريكية
بالقاهرة
    * مصر تتطلع لتفعيل سوق السندات في 2014
    * المعروض النقدي ن2 في مصر يرتفع 19.2% في عام حتى نهاية
اغسطس
    * وزير الاستثمار: مصر تعيد النظر في ضريبة الدمغة على سوق
المال
    * مؤشر البورصة يهبط 0.83% إلى 5620.53 نقاط في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * مصرف الهلال يصدر سعر صكوكه الأولى غدا حسب ظروف السوق
    * إمارة رأس الخيمة تفوض بنوكا لترتيب لقاءات مع مستثمرين
لإصدار صكوك
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.14% إلى 3842.98 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.29% إلى 2762.50 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.53% إلى 7766.98 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -128.57    -0.84%      15129.67 نقطة
ستاندرد اند بورز    -10.20        -0.60%        1681.55
ناسداك              -10.12     -0.27%        3771.48
يوروفرست           -7.45        -0.59%        1247.14
    
نيكي (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
                 -102.61     -0.71%     14382.11
    
    النفط (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.47    -0.46%   101.57 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.28    -0.26%   107.66
    
    العملات والذهب (الساعة 0500 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3521-1.3525   دولار
    * الدولار/الين              97.84-97.87     ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6176-1.6180   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1291.08-1292.23 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 