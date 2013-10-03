الخميس 3 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * رئيس الأركان الأمريكي: واشنطن قد تفكر مجددا في استخدام القوة ضد سوريا * الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح بارسال قوات لسوريا * مسلحون يهاجمون السفارة الروسية في ليبيا ولا اصابات بين الدبلوماسيين * اشتباكات بين مقاتلين للمعارضة السورية وآخرين مرتبطين بالقاعدة * خبراء الأمم المتحدة يصلون سوريا لتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية * الشرطة: مسلحون يسقطون طائرة هليكوبتر عسكرية في شمال العراق * البرلمان الايراني يؤيد مساعي روحاني الدبلوماسية * ليبيا قد تستأنف إنتاج الخام بطاقتها الكاملة خلال أيام * لوك أويل تتوقع بدء الإنتاج التجاري من غرب القرنة-2 في الربع/1 * مصرفيون: تركيا قد تجمع مليار دولار من ثاني إصدار صكوك بالدولار أهم الأنباء العالمية * أمريكا تطرد ثلاثة دبلوماسيين فنزويليين ردا على خطوة مماثلة * مقتل عشرة في إطلاق نار في داغستان بروسيا * المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير مع اشتداد التعافي * حكومة إيطاليا تنجو من السقوط بعد دعم برلسكوني لها * تضاعف صافي واردات جنوب شرق آسيا من النفط بحلول 2035 * إنتاج النفط الروسي في سبتمبر يضاهي ذروة ما بعد الحقبة السوفيتية السعودية * ساب يتوقع استدامة النمو المرتفع للإقراض المصرفي * مصادر: فوستر ويلر تفوز بعقد تصميم محطة غاز * هيئة الطيران تسعر صكوكا قيمتها 15.2 مليار ريال * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 8014.39 نقطة في الإغلاق السابق مصر * انكماش أنشطة الشركات في سبتمبر للشهر الثاني عشر * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 5694.01 نقاط في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: تعيين مستشارين لدمج بورصتي دبي وأبوظبي * خطة لمصهر ألومنيوم مشترك بين أبوظبي ودبي * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.64% إلى 3861.79 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.67% إلى 2829.53 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مصدر: محكمة تؤكد حق الدولة في سحب أرض المنطقة الحرة * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 7717.49 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -58.56 -0.39% 15133.14 نقطة ستاندرد اند بورز -1.13 -0.07% 1693.87 ناسداك -2.96 -0.08% 3815.01 يوروفرست -8.83 -0.70% 1247.14 نيكي (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس) -16.74 -0.12% 14153.75 النفط (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.42 -0.40% 103.68 دولار مزيج برنت (برميل) -0.30 -0.27% 108.89 العملات والذهب (الساعة 0515 جمت اليوم الخميس) * اليورو/الدولار 1.3605-1.3607 دولار * الدولار/الين 97.68-97.73 ين * الاسترليني/الدولار 1.6229-1.6233 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1311.54-1312.46 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)