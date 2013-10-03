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انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لمصر 206 ملايين دولار في سبتمبر

Thu Oct 3, 2013 11:11am GMT
 
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القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت 206 ملايين دولار في سبتمبر أيلول لتصل إلى 18.71 مليار دولار.

وتتعرض الاحتياطيات لضغوط منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر عام 2011 لكنها تعززت في يوليو تموز حين أرسلت دول خليجية خمسة مليارات دولار بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

وبلغت الاحتياطيات 18.92 مليار دولار بنهاية أغسطس آب الماضي و15.43 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول 2012. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 