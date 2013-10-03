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الجنيه المصري يرتفع في عطاء البنك المركزي

Thu Oct 3, 2013 11:37am GMT
 
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القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في عطاء بيع العملة الصعبة الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8809 جنيه للدولار مقابل 6.8813 جنيه في العطاء السابق أمس الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار بسعر 7.12 جنيه وبيعه مقابل 7.14 جنيه مقارنة مع 7.12 و7.13 جنيه امس الأربعاء.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر كانون الأول للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 